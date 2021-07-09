В центре Москвы загорелось такси

На улице Большая Серпуховская в Москве загорелся автомобиль такси Kia Optima.

Как рассказал водитель корреспонденту «Газеты.Ru», по ходу движения в машине стало жарко, он включил кондиционер, после чего начался пожар «где-то в районе пола». Таксист и пассажир успели вовремя покинуть автомобиль.

К тушению был привлечен один пожарный расчет в составе четырех человек, на данный момент возгорание ликвидировано. После того, как огонь был потушен, толпа прохожих, собравшихся на месте происшествия, начала аплодировать пожарным.

Полицейские уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Машина совсем новая, арендованная, пробег – 50 тыс. км», — поделился после инцидента водитель.

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