Полиция ограничила дорожное движение на Патриарших прудах в Москве

Пресс-служба Главного управления МВД по Москве сообщила, что сотрудники столичной полиции ограничили дорожное движение в районе Патриарших прудов. Об этом сообщает ТАСС.

«В целях реагирования на поступившие обращения граждан о нарушении общественного порядка и возникновении заторовых ситуаций в связи с прибытием на территорию, прилегающую к Патриаршим прудам, значительного количества транспортных средств, был организован комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения», — заявили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

28 июня стало известно, что полицейские стали пускать на Патриаршие пруды только автомобилистов, прописанных в этой части города.

Ранее стало известно, что в районе Патриарших прудов создадут рабочую группу, которая разработает меры по урегулированию ночной жизни в микрорайоне.