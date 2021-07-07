Путин откроет движение по ЦКАД

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Церемония состоится в четверг, 8 июля.

Глава государства посетит центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустит движение по заключительному участку дороги. Этот участок включает в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе протяженностью 25 км и пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия».

Как рассказали в пресс-службе Кремля, трасса проходит в 50 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и пересекает 13 федеральных дорог.

В ноябре 2020 года было открыто движение по северо-восточному участку платной трассы ЦКАД-3. Открытый участок стал частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».