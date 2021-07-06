BMW без номеров сбил дочь экс-депутата на электросамокате в Москве

Водитель BMW насмерть сбил женщину на электросамокате в Москве. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД России.

Авария произошла на Мосфильмовской улице, у дома 88, корпуса 2. По предварительным данным, автомобилист наехал на 30-летнюю женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте.

В ГИБДД уточнили, что в 60 метрах от места происшествия находится пешеходный переход.

По данным Telegram-канала «112», погибшая — дочь экс-депутата горсобрания Набережных Челнов и бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева. Алсу Фардиева была учредителем компаний «Челны-бройлер», «Нигез» и «Рубаи». За рулем машины без номеров находился ранее судимый за мошенничество Даниил Хренов.

Ранее сообщалось, что Lexus насмерть сбил нарушившего ПДД мужчину на востоке Москвы.