Автоинспекторы столицы получили машины для скрытой слежки за нарушителями правил

Сотрудники московской Госавтоинспекции будут выявлять нарушителей ПДД на машинах без ведомственной окраски в рамках скрытой слежки. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Александр Быков.

«На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении, по тактике работы они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую светографическую окраску», — пояснил Быков.

Он подчеркнул, что когда происходит движение машин, наряды, находящиеся в стандартных авто, фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Патрульные на автомобилях без ведомственной окраски будут выявлять водителей, которые пересекли сплошную линию разметки, совершили выезд на полосу встречного движения. Еще среди нарушений будут фиксировать разговор по телефону без специального устройства, а также непристегнутый ремень.

Ранее водителям рассказали, как продлить использование шин. Если у машины задний привод, то быстро изнашиваются внутренние боковины.