В Москве таксист отказался везти вакцинированную женщину

В Москве таксист отказался везти вакцинированную от коронавируса женщину, заявив, что боится от нее заразиться. Об этом сообщает «360».

Таксист записал это на видео. В начале он сказал, что планирует провести эксперимент, чтобы посмотреть на реакцию. Когда пассажирка села в машину, водитель спросил, привилась ли она. Женщина ответила утвердительно. Тогда мужчина попросил ее вызвать другую машину.

«Сейчас людей заставляют вакцинироваться. Вот я просто этого не делал, я боюсь от вас заразиться… Понимаете, нас не пускают уже никуда. Либо нас оберегают, либо боятся. Я тоже боюсь привитых», — сказал водитель.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице почти 60% работников сферы ЖКХ прошли вакцинацию от коронавируса.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.