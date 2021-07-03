В Совфеде рассказали, на каких трассах можно увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч

Увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч можно только на шестиполосных дорогах, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже сегодня это можно сделать на отдельных участках платных дорог по маршруту Москва — Санкт-Петербург, а также после завершения ремонтных работ, которые ведутся на платных участках М4 «Дон» и на ряде других объектов», — сказал он.

По его словам, требование к количеству полос объясняется тем, что водители, перестраиваясь из одной полосы в другую, должны существенно снижать скорость, что создает дискомфорт при наличии лишь двух рядов. Сенатор подчеркнул, что такая мера могла бы быть особенно полезна на трассах, связывающих столицу с югом страны, поскольку они пользуются особой популярностью летом.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на некоторых участках дорог допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч, но только там, где это «безопасно». Глава ГИБДД подчеркнул, что водители будут благодарны, так как смогут быстро проехать участок дороги с безопасной скоростью.