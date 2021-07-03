Глава ГИБДД предрек рост спроса на техосмотры после отмены их обязательного проведения

Глава ГИБДД Михаил Черников спрогнозировал, что у водителей вырастет спрос на проведение проверки технического состояния своего транспортного средства после отмены ее обязательного прохождения. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что теперь у автолюбителей будет честное прохождение диагностики.

«Мы просчитывали экономику. Это миллиарды рублей за то, чтобы получить бланк. Мы планомерно зайдем в честное прохождение диагностики. Я буду получать диагностическую карту с проблемами в моем транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы получить документ. Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — сказал Черников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательный технический осмотр транспортного средства перед получением полиса ОСАГО. Закон исключает требование об обязательности. Таким образом, водителю не надо предоставлять диагностическую карту и подтверждать техосмотр, чтобы получить полис. Соответствующий документ вступит в силу 22 августа.