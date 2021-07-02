Путин подписал закон, отменяющий техосмотр перед получением ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательный технический осмотр транспортного средства перед получением полиса ОСАГО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Закон исключает требование об обязательности, таким образом водителю не надо предоставлять диагностическую карту и подтверждать техосмотр, чтобы получить полис. Документ вступит в силу 22 августа.

«В принципе все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», — приводятся слова представителя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России ужесточат правила проверки подержанных автомобилей. Раньше некоторые процедуры проверки проводились удаленно с помощью отправки фотографии. Теперь же они будут проходить в испытательных лабораториях. Так, нововведения распространяются на ввозимые на территорию России иномарки с пробегом и транспортные средства с изменениями в конструкции.