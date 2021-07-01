В ГД рассказали, что в России есть условия для увеличения скорости на дорогах до 150 км/ч

Российская дорожная инфраструктура готова к увеличению допустимой скорости на определенных участках до 150 километров в час, заявил зампред комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, комментируя «Газете.Ru» соответствующее предложение главы ГИБДД Михаила Черникова.

«Поддерживаю это предложение, так как дороги у нас становятся качественными, и на строительство и реконструкцию дорог выделяются значительные средства. Поэтому если Михаил Юрьевич [Черников] заявляет о такой возможности, то я считаю, что эта инициатива поможет быстрее добираться нашим автовладельцам и автолюбителям безопасно до места назначения», — сказал парламентарий.

При этом депутат не исключил возможность того, что в дальнейшем Россия последует примеру ряда стран и полностью откажется от скоростных ограничений на определенных участках дорог. Однако, по его словам, внедрять такие меры нужно постепенно.

«Ограничения надо снимать постепенно, мы должны привыкнуть к таким скоростным режимам, поэтому, на мой взгляд, [полное] снятие ограничений — а такой пример есть, который не влияет отрицательно на безопасность дорожного движения, — это перспектива. А в настоящий момент целесообразно делать это постепенно, поэтапно», — отметил Афонский.

Ранее Черников рассказал, что на некоторых участках дорог допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч, но только там, где это «безопасно». Глава ГИБДД подчеркнул, что водители будут благодарны, так как смогут быстро проехать участок дороги с безопасной скоростью.