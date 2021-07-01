Водителям рассказали, как экономить на дальних поездках

У водителей есть несколько способ снизить расходы на топливо в дальних поездках, рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

«Путей для уменьшения затрат не много, но они есть. Первое — это стиль вождения. Следует избегать резких ускорений и торможений. Для этого необходимо «очень нежно» работать с педалью газа, исключая амплитудные движения ноги. А для этого необходимо стараться прогнозировать развитие дорожной ситуации — заранее распознавать начало как торможения автомобилей перед вами, так и их ускорения», — сказал эксперт.

Он напомнил водителям, что можно обратить в пользу рельеф местности — на спуске плавно ускоряться, чтобы автомобиль с меньшими потерями преодолевал подъем. На открытых продуваемых участках «не пытаемся активно нажимать на газ, а вполнакала дотягиваем до отрезка дороги, где ветер уже не будет мешать очень активно», рекомендует эксперт.

Специалист посоветовал обладателям механической коробки использовать максимально высокую передачу — это снизит обороты двигателя и потребует меньше топлива.

Васильев напомнил про «трюки», которые используются в автомобильном спорте — например, двигаться «в воздушном мешке» после легкового автомобиля, грузовика или фуры. Это поможет снизить аэродинамические потери и в результате расход топлива. Правда, эксперт не рекомендует такое в обычной жизни — находясь вблизи от впереди идущего автомобиля, вы рискуете не успеть отреагировать на торможение и попасть в ДТП.

Ранее эксперт назвал ошибку, которая может привести к взрыву во время заправки автомобиля.