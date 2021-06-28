Число пострадавших в ДТП под Калининградом увеличилось до 38 человек

В результате столкновения рейсового автобуса с деревом на автотрассе в Калининградской области количество пострадавших выросло до 38 человек, также восемь человек госпитализированы, среди них двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Одна женщина находится в тяжелом состоянии», — уточнил собеседник.

Также известно, что следственные органы СК возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным областного правительства, при максимальной вместимости автобуса, которая составляет 82 человека, в нем находились 80 пассажиров. В момент аварии транспорт двигался со скоростью 47 км/ч.

Ранее в Калининградской области рейсовый автобус врезался в столб. Он ехал из Калининграда в поселок Янтарный. Сообщение о ДТП поступило в 14.38 по местному времени (15.38 мск). Что стало причиной аварии, не сообщается.