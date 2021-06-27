Эксперт назвал ошибку, которая может привести к взрыву во время заправки авто

Владельцам автомобилей следует избегать заправки машин с заведенным двигателем. Об этом в статье для «Российской газеты» пишет автоэксперт Борис Захаров.

По его словам, причина этого заключается в повышенной опасности взрыва паров бензина. В большинстве случаев воспламенение происходит от искры, уточнил автор.

«Обычно виновником является глушитель, в который по разным причинам поступает недогоревшее топливо», — пояснил Захаров.

Эксперт отметил, что особый риск существует у тех автовладельцев, чьи машины имеют проблемы с системой впрыска топлива, датчиками массового расхода воздуха или кислорода, засорены или подтекают форсунки, а также те, у кого наблюдается высокое или низкое давление в топливной рампе. В последнем случае возможна неисправность электробензонасоса или регулятора давления топлива.

В список частных причин искрения из-под днища машины автор материала включил также неисправный или удаленный катализатор. Его нередко меняют на пламегаситель, который не отличается высокой надежностью.

Среди других минусов заправки авто Захаров также указал сложности с оформлением страхового случая при возгорании, привлекательность для угонщиков, ускоренный износ топливной системы, а также ошибки в электронном блоке управления двигателем.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июля в России ужесточат правила проверки подержанных автомобилей.