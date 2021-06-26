Опубликовано видео с автомобилем, врезавшимся в ворота посольства России в Минске

Управление ГАИ Мингорисполкома в своем в Telegram-канале опубликовало видео, на котором запечатлен момент инцидента с автомобилем, врезавшимся в ворота посольства России в белорусской столице.

На кадрах можно увидеть, как машина сносит первую часть ворот. После этого водитель выбегает из транспортного средства, перелезает через вторые ворота на территорию диппредставительства и убегает.

«По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения», — сообщили в УГАИ.

В субботу, 26 июня, в минской Госавтоинспекции сообщили, что нарушитель, который, управляя легковым автомобилем «Форд», протаранил ворота российского посольства в Минске, был задержан.