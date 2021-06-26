Автомобиль въехал в ворота посольства России в Минске
Антон Демидов
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В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль «Форд». Об этом в своем Telegram-канале сообщает управление ГАИ ГУВД белорусской столицы.
В Госавтоинспекции сообщили, что после случившегося водитель машины пытался скрыться, однако был задержан.
«На месте работают сотрудники ГАИ», — говорится в сообщении.
В российском посольстве в Белоруссии пока не прокомментировали данную информацию.
Другие подробности инцидента не приводится.
Ранее россиянин на автомобиле протаранил ворота резиденции посла США в Москве.
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