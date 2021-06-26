Автомобиль въехал в ворота посольства России в Минске

В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль «Форд». Об этом в своем Telegram-канале сообщает управление ГАИ ГУВД белорусской столицы.

В Госавтоинспекции сообщили, что после случившегося водитель машины пытался скрыться, однако был задержан.

«На месте работают сотрудники ГАИ», — говорится в сообщении.

В российском посольстве в Белоруссии пока не прокомментировали данную информацию.

Другие подробности инцидента не приводится.

Ранее россиянин на автомобиле протаранил ворота резиденции посла США в Москве.