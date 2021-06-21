АвтоВАЗ с 2023 года начнет производство Lada дороже 1 млн рублей

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что компания планирует в течение ближайших пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — «намного выше» 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги», — говорится в сообщении.

По его словам, компания оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента.

Кроме того, он отметил, что для достижения целей по обновлению модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок.

«Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы», — подчеркнул Мор.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» входящий в альянс Renault-Nissan ведет разработку собственных систем помощи водителю ADAS (аdvanced driver-assistance systems).

«АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности компании расположены в Тольятти и Ижевске. Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.