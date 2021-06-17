Водители с иностранными правами не смогут работать в такси в Москве

Агрегаторам такси в Москве разослали требование прекратить прием на работу водителей с иностранными правами. Об этом сообщил дептранс столицы.

«МАДИ потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения», — говорится в заявлении.

Перевозчики-нарушители будут вынуждены заплатить штрафы, а агрегаторам направлены соответствующие письма. Если нарушения не будут устранены, власти обратятся в Прокуратуру.

Подчеркивается, что за год эксперты МАДИ выявили больше 1,7 тысячи случаев, когда водители-иностранцы с недостаточным опытом работы получали разрешение на работу в такси. Как заявили в дептрнасе, это нарушает действующее законодательство и опасно для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водителей такси и автобусов, которые не получили вакцину от коронавируса, с 15 июля не будут допускать к работе.