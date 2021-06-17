Российских водителей предупредили о новых штрафах за парковку

Один из штрафов, который могут начать выписывать за парковку, возможно, грозит автомобилистам, паркующимся во дворах на местах для спецтехники. Об этом агентству «Прайм» заявил ведущий юрист организации Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По его словам, водителям в ближайшее время стоит ждать новую меру и надо анонсировать ее заранее.

«На данный момент непосредственно административных санкций в виде штрафов за такое нарушение в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено. При этом нужно понимать, что далеко не все дворы вообще обладают местом для проезда спецтранспорта, который существенно шире легковых автомобилей», — пояснил эксперт.

Среди последних штрафов, которые стали приходить водителям – это штраф за оставленные на платных парковках машины в зоне действия знака «Остановка запрещена» с табличкой, обозначающей такси.

Кроме того, автовладелец, помимо штрафа в 3 тысячи рублей, может столкнуться с эвакуацией транспортного средства.

Подобные ситуации все чаще приводят к судебным разбирательствам, потому что водители не всегда замечают знаки, пояснил специалист.

Ранее ГИБДД обнаружила лазейку, позволяющую не платить штрафы.