В России призвали ужесточить правила использования шипованных шин

Ассоциация «Росасфальт» обратилась в правительство, Министерство транспорта, МВД и Госдуму с призывом ужесточить правила использования шипованных шин, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения.

В частности, ассоциация предлагает ввести штрафы в размере 2 тыс. рублей за езду на шипованных шинах с июня по август. При этом каждому региону рекомендуется установить период, в течение которого использование такой резины будет разрешено.

Кроме того, «Росасфальт» выступает за ограничение скорости машин на шипованных шинах до 80 км/ч за городом и 60 км/ч – в городе. Для контроля скорости предлагается обязать водителей устанавливать знак «Ш» под лобовым и задним стеклами.

По словам президента ассоциации Николая Быстрова, использования шипованной резины приводит к износу дорог.

«Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки — особенно с учетом удорожания битума в 2021 году», – рассказал глава объединения.

В Министерстве транспорта подтвердили факт получения обращения, однако подчеркнули, что инициатива требует анализа. В ведомстве также добавили, что на дорогах, где зимой наблюдается уплотненный снежный покров, использование шипованных шин необходимо для избежания аварий.

В свою очередь в МВД сообщили, что не поддерживают идеи «Росасфальта».

Ранее депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что шипованная резина практически не нужна в центральных регионах России, потребность в ней имеется только там, где мало асфальтированных дорог или очень много снега.