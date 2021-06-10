Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области

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Полицейские установили личности всех погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД Валерия Горелых.

Среди погибших — три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и трое мужчин 1963, 1977, 1959 годов рождения, среди пострадавших — четыре женщины 1997,1957, 1970, 1967 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. В настоящее время раненым оказывается медпомощь.

«В Лесной вылетели три вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы. Четверых — в клиники Екатеринбурга и одного - в Озерск, что в Челябинской области», — заявил Горелых.

Авария произошла утром 10 июня в закрытом городе Лесной. В 7.20 по местному времени служебный автобус вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.