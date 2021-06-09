В России захотели создать электронный медицинский реестр водителей

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России предлагает создать электронный медицинский реестр водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор центра.

В соответствии с инициативой, в стране следует создать реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами «с постоянным исключением из него лиц, имеющих соответствующие противопоказания».

1 апреля 2021 года в России изменился порядок сдачи экзамена на водительские права. Элементы «площадки» были включены в «городскую» часть испытания. Однако для претендентов на право управлять мототранспортными средствами в экзамене по-прежнему будет присутствовать «площадка».

Ранее в УГИБДД ГУ МВД по Москве заявили, что россиянам будет грозить уголовное дело, если они станут использовать на теоретической части экзамена на водительские права скрытые микрофоны и камеры для подсказки.