В Туве пьяный водитель пытался скрыться от ГИБДД, зажав инспектора стеклом машины

Житель Тувы зажал руку инспектора ГИБДД боковым стеклом автомобиля и проехал полтора километра, пытаясь уйти от преследования. Об этом сообщает УМВД России по региону на странице «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Кызыле. Внимание правоохранителей привлекла машина с группой молодых людей. В ходе проверки выяснилось, что водитель находялся в нетрезвом состоянии.

«Инспектор ДПС предпринял попытку вытащить ключ из замка зажигания, однако в это время поднятое нетрезвым водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции. На неоднократные требования остановить транспортное средство правонарушитель за рулем не реагировал и продолжал движение, создавая аварийную обстановку», — говорится в публикации.

Автомобиль был остановлен после полуторакилометровой погони.

Водитель и пассажиры при задержании оказали физическое сопротивление, напав на инспектора ДПС, избив его руками и ногами. В результате правонарушители были доставлены в дежурную часть полиции. Ими оказались оказались 4 мужчины и 3 женщины в возрасте от 25 до 30 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нападении на инспектора ДПС при исполнении им служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина избил трех полицейских.