Блогер создаст собственную автомобильную компанию в России

В России появится новый автомобильный производитель под названием Ultra Tank. Такими планами поделился основатель нового автобренда, блогер Константин Заруцкий, известный как AcademeG.

Предполагается, что сначала будет мелкосерийная сборка вездеходов для растущего числа заказчиков. При этом цена одной машины будет начинаться от $100 тыс.

В качестве возможных покупателей рассматриваются как состоятельные поклонники активного отдыха из России, так и арабские миллионеры.

Заруцкий показал на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума проект, названный «Победа Ultra Tank». Видеоблогер объяснил, что это демонстрация вездеходного шасси.

«Наша задача здесь на форуме заявить, что мы готовы выйти в масштабное производство, бренд уже есть – Ultra Tank», — рассказал «Газете.Ru» Заруцкий.

Он добавил, что небольшой завод могут построить в Петербурге. В планах покупка земли, где разместят ангар для мелкосерийного производства.

При этом собеседник издания сделал акцент на том, что это примерная цена, поскольку предполагается готовить каждый автомобиль по индивидуальному заказу. Помимо люксового исполнения будут транспортные версии либо грузопассажирские.

Для управления таким транспортным средством потребуется водительское удостоверение категории «D» («тракторные права»), а также регистрация самоходной машины в Гостехнадзоре.

Ранее стартовало серийное производство автомобилей Aurus. Помимо серийной машины, на мероприятии показали прототип седана, работающий на водороде.