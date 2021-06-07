Россиян будут наказывать за использование гаджетов на экзаменах на права

В УГИБДД ГУ МВД по Москве заявили, что россиянам будет грозить уголовное дело, если они станут использовать на теоретической части экзамена на водительские права скрытые микрофоны и камеры для подсказки, пишет «Коммерсантъ».

Как пояснили в ведомстве, ответственность за незаконное приобретение и оборот специальных технических средств, «предназначенных для негласного получения информации», предусмотрена ст. 138.1 УК России. При этом максимальное наказание по данной статье — это лишение свободы на срок до четырех лет.

Представители ГИБДД рассказали, что в мае несколько подобных случаев произошли в московских экзаменационных подразделениях. Так, в ходе теоретической части на одном из испытаний мужчине диктовали ответы, которые он получал при помощи «специальных технических средств», закрепленных на одежде. В другом подразделении были зафиксированы попытки сдать экзамен с использованием микрофонов и камер, которые были размещены на медицинских масках и ботинках.

В ведомстве отметили, что «все эти факты были пресечены», а нарушители доставлены в органы внутренних дел для проверки, по результатам которой примут процессуальные решения.

По информации издания, с начала года в столице зафиксировали 18 таких инцидентов, а в 2020 году их было только семь. Нарушения регистрируют и в других российских регионах. Так, сотрудники УГИБДД по Республике Татарстан в текущем году задержали свыше 80 нарушителей. Правоохранители выявили случаи проноса аппаратуры в одежде, прическах, очках, наручных часах. При этом некоторые граждане пытались имитировать «травмы конечностей и использовали маскирующие предметы в виде медицинских повязок, гипса».

1 апреля 2021 года в России изменился порядок сдачи экзамена на водительские права. Элементы «площадки» были включены в «городскую» часть испытания. Однако для претендентов на право управлять мототранспортными средствами в экзамене по-прежнему будет присутствовать «площадка».