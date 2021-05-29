Под Брянском машина Росгвардии сбила двух детей

В городе Новозыбкове Брянской области машина Росгвардии сбила двух детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Наряд Новозыбковского МОВО филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области» двигался на служебном автомобиле, проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое десятилетних детей на электросамокате выехали на дорогу, произошло столкновение. Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее сообщалось, что в России могут разработать четкие требования безопасности и правила эксплуатации для водителей электросамокатов. Так, руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился в Минтранс с предложением обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и иную защитную амуницию во время езды.