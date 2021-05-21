Серийное производство «ГАЗели NN» стартовало на ГАЗе

На Горьковском автозаводе Олега Дерипаски стартовало серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN», сообщили в компании.

Отмечается, что с запуском этой модели начинается переход отечественного коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления.

Выпуск «ГАЗели NN» стартовал с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т.

В дальнейшем на платформе «NN» будет создаваться широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков.

Старт серийного производства «ГАЗели NN» состоялся в рамках мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода.

«Наши рабочие, инженеры, специалисты посвятили запуск производства «ГАЗель NN» юбилею Нижнего Новгорода. Не случайно аббревиатура названия города заложена в названии модели», — говорит президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

По его словам, с выпуском этой машины начинается процесс перехода к «цифре», который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ.

«Универсальность, масштабируемость, цифровизация – три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня», — подчеркнул он.

Пуск нового производства – по-настоящему знаковое событие. «ГАЗель NN» – не просто продукт, это платформа, которая определит конкурентоспособность компании и всей российской автомобильной промышленности, отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Очень важно и приятно, что именно на нижегородской земле рождаются такие инновации», — подытожил глава региона.