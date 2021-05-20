Минюст разъяснил процедуру автоматизированного списания штрафов ГИБДД

Минюст заявил, что переход на автоматизированное списание штрафов с водителей не отменяет предварительного срока для добровольной уплаты штрафа и возможности его обжаловать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что штрафы будут списываться банками и другими кредитными организациями со счета должника в пределах установленного КоАП срока давности исполнения.

«При этом законопроектом не отменяются и не изменяются предусмотренные в настоящее время КоАП 10-дневный срок обжалования и 60-дневный срок для добровольного исполнения административного штрафа», — пояснили в Минюсте.

Кроме того, сохраняется возможность в течение первых 20 дней оплатить половину суммы административного штрафа, заявили в министерстве.

По оценке ведомства, переход к электронному механизму взимания штрафов — передача этой функции от судебного пристава информационной системе — будет способствовать совершенствованию порядка исполнения документов о взыскании штрафов в области дорожного движения.

Также в пресс-службе объяснили, что во избежание возможных сбоев при работе информационных систем, Минюст вместе с ФССП прорабатывает дополнительные механизмы защиты прав граждан от неправомерного списания денежных средств, в том числе тех, на которых установлен запрет на взыскание.

Ранее на Петербургском юридическом форуме заместитель министра юстиции Евгений Забарчук озвучил инициативу внедрения упрощенного порядка взыскания штрафов с водителей за правонарушения, зафиксированные уличными камерами, без участия судебного пристава. На данный момент проект проходит процедуру согласования.