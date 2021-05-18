В Красноярском крае в ДТП с «Газелью» погибли пять человек
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Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» в Ачинском районе Красноярского края, в результате чего погибли пять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД региона.
Как сообщается, авария произошла в районе 6.00 во вторник, 18 мая, на трассе «Сибирь».
По данным ведомства, водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с двигающимся навстречу автомобилем ГАЗ 2747.
Там уточнили, что жертвами ДТП стали пять мужчин — водитель и пассажиры с машины Honda.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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