В Красноярском крае в ДТП с «Газелью» погибли пять человек

Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» в Ачинском районе Красноярского края, в результате чего погибли пять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Как сообщается, авария произошла в районе 6.00 во вторник, 18 мая, на трассе «Сибирь».

По данным ведомства, водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с двигающимся навстречу автомобилем ГАЗ 2747.

Там уточнили, что жертвами ДТП стали пять мужчин — водитель и пассажиры с машины Honda.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.