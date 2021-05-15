Скачок цен на машины прогнозируется в РФ

Дефицит на автомобильном рынке в случае сохранения повышенного спроса может привести к подорожанию машин вплоть до 15%. Об этом сообщил газете «Известия» директора агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в РФ наблюдается рост спроса на авто почти в 300%. Подобный показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, пояснили в АЕБ.

В апреле этого года продали на 113 042 автомобиля больше в отличии от апреля 2020 года. Годом ранее было сложнее приобрести транспортное средство из-за закрытия автосалонов на фоне пандемии коронавируса. Тогда смогли продать 38 922 машины.

«Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска, а также кризис с полупроводниками», — добавил Целиков.

Он уточнил, что в результате неожиданного спроса прослеживается дефицит ряда моделей. Объясняется это тем, что часть поставок планируют за полгода или за год.

Ранее сообщалось, что российский авторынок демонстрирует спад. Начавшееся в январе снижение продаж на автомобильном рынке России ускорилось в марте