В Москве оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Снижение нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах приведет к росту количества штрафов, однако главным приоритетом является сохранение жизней, считает глава комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

Московский депутат подчеркнул, что увеличение числа собираемых штрафов не может быть правильной целью. При этом он напомнил, что в среднем на российских дорогах ежедневно погибают два человека в час, поэтому сохранение жизни участников дорожного движения является важнейшей целью.

«Безусловно, специалисты должны решать, может ли снижение «нештрафуемого» порога в черте города стать ещё одним шагом на пути к нулевой смертности в ДТП», – добавил Щитов.

В свою очередь в столичном департаменте транспорта рассказали агентству, что превышение скорости в Москве является самым частым нарушением правил дорожного движения.

«Снижение ненаказуемого скоростного порога позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также повысить дисциплину водителей», – отметили в ведомстве.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российский вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу предоставить кабмину свою позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.