В Нижнем Новгороде подросток без прав сбил полицейского

В Нижнем Новгороде шестнадцатилетний подросток за рулем автомобиля сбил инспектора дорожно-патрульной службы и провез его на капоте несколько десятков метров. Об этом сообщает региональное управление Следственного Комитета.

По версии следствия, ДТП произошло вечером 21 апреля: на пересечении улиц Большая Покровская и Октябрьская инспектор попытался остановить автомобиль ВАЗ, «водитель которого демонстрировал неуверенные навыки вождения транспортным средством». Однако человек за рулем отказался остановиться и, пытаясь скрыться, наехал на полицейского.

«Продолжая движение автомобиля, за капот которого зацепился полицейский, злоумышленник был остановлен на ул. Добролюбова», — сообщили в СК.

Следователи выяснили, что водитель был несовершеннолетним и не имел права садиться за руль.

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