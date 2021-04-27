«Известия»: Госдума до июня может ужесточить наказание за пьяную езду

Законопроект об ужесточении наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде могут принять до конца весенней сессии Госдумы. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, депутаты будут рассматривать законопроект в мае в приоритетном порядке. Отмечается, что правовое управление Госдумы уже дало положительное заключение на законопроект правительства «О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ». Также нововведение готовы поддержать во всех фракциях парламента.

Если документ примут, то штрафы за езду в нетрезвом виде повысят с 100-300 тыс. рублей до 300-500 тыс. рублей, а максимальный тюремный срок увеличится с двух до трех лет.

Источники «Известий» в парламенте уточняют, что Госдума готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников. До конца весенней сессии он уже может быть принят.

Ранее правительство предложило ужесточить наказание для пьяных водителей, повторно севших за руль.