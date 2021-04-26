Мужчину, ехавшего на крыше машины с веслом, оштрафовали в Казани

Сотрудники ГИБДД Казани оштрафовали блогеров за нарушение правил дорожного движения. Правонарушители снимали видео со стоящим на крыше движущегося автомобиля мужчины с веслом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

На ролике, опубликованном ранее в соцсетях, видно, как мужчина с веслом едет на крыше автомобиля Toyota по Кремлевской дамбе в Казани.

«При изучении материала было установлено, что в съемке ролика участвовало пять человек: три водителя и два пассажира, в действиях которых установлен состав административных правонарушений, — говорится в сообщении.

Правонарушители были приглашены в подразделение ГИБДД для профилактической беседы. Отмечается, что вину все участники данного происшествия признали.

В отношении водителей и пассажиров составили 9 административных протоколов на общую сумму 10,5 тыс. рублей. Их оштрафовали за нарушение правил дорожного движения, движение по автобусной полосе, опасное вождение и перевозку пассажиров вне кабины, подчеркнули в ГИБДД.

Ранее в социальных сетях появилось видео с младенцем за рулем автомобиля, движущемуся по проспекту в центре Чебоксар.