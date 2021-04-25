Один человек погиб и 9 пострадали в автомобильной аварии под Тулой

Один человек погиб, еще девять пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Тульской области. Об этом заявили в УМВД по региону, передает РИА «Новости».

Среди пострадавших в ДТП двое детей. Авария случилась в Воловском районе на автодороге М-4 Дон. Согласно предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего в сторону Москвы, столкнулся с грузовиком. Незадолго до происшествия грузовой автомобиль, ехавший с полуприцепом, наехал на препятствие.

54-летний водитель автобуса скончался на месте от полученных травм. Сейчас есть сведения о девяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса.

«Шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь», — уточнила полиция.

Детей и еще одного пострадавшего госпитализировали. Причину дорожного инцидента устанавливает Госавтоинспекция. На месте работают экстренные ведомства, расследование продолжается.

Ранее два человека погибли в результате ДТП в Петербурге. По информации спасателей, к ликвидации происшествия привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 12 человек личного состава.