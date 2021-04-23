Умер шестой участник аварии с подростками под Ростовом

Шестой пострадавший участник аварии, которая произошла в Новочеркасске Ростовской области, умер в больнице. Об этом ТАСС заявили представители мэрии города.

«В семь часов из «травмы» написали, мальчик умер», — уточняется в сообщении.

Пострадавший в ДТП так и не вышел из комы, добавили в мэрии.

Информация о смерти подростка была также подтверждена в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

Утром 18 апреля в Новочеркасске в аварию попала машина. Автомобиль врезался в дерево в районе дома №4 по Машиностроительному переулку. Управлял транспортным средством несовершеннолетний. За рулем был молодой человек 2007 года рождения. В салоне авто были шестеро подростков от 13 до 15 лет. Пять пострадавших в аварии погибли на месте происшествия, один был доставлен в больницу и помещен в реанимацию.

В связи с инцидентом на дороге заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц». Как выяснилось, разбившиеся насмерть в ДТП под Ростовом подростки были пьяны.

Ранее сообщалось, что в России выросло число летальных случаев в ДТП с такси.