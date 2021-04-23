МВД подготовило проект новых правил дорожного движения

МВД России подготовило проект новых правил дорожного движения (ПДД), которые начнут действовать с весны 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно новым правилам, инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей за поврежденный бампер, защитные пленки на стеклах фар, а также за использование шипованных покрышек летом.

Кроме того, нарушениями также будет считать отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных конструкцией, а также «предметы», закрывающих обзор водителя. В первую очередь, к таким будут отнесены видеорегистраторы, если они мешают видеть дорогу.

По поводу бамперов в новой редакции ПДД четко указано, что нарушением будет считаться деформация, из-за которой внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины. Это может вызвать дополнительную травмоопасную ситуацию с участием пешеходов.

Большинство новых запретов и требований взяты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года.

Ранее стало известно, что единая система «Паутина» для розыска машин и обжалования штрафов заработает в России.