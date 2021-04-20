Названа дата начала серийного производства автомобилей Aurus

В пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ заявили, что серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге в мае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость транспортного средства Aurus Senat из первой партии в расширенной комплектации составит 22 млн руб., а в базовой — 18 млн руб.

Согласно данным Минпромторга, первые клиенты получат автомобили уже в мае.

По информации компании, в скором времени в Елабуге начнется выпуск внедорожников Aurus Komendant. Новую модель планировали презентовать в московском автосалоне в 2020 году, однако мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19.

Ранее на заводе в Елабуге была произведена пилотная партия российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.