Два человека погибли в ДТП с участием ехавшей на автопилоте Tesla

Два человека погибли в результате аварии с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на полицию.

Автомобиль врезался в дерево и загорелся, одного погибшего обнаружили на переднем пассажирском сиденье, второго – на заднем сиденье. По предварительным данным полиции, машиной никто не управлял, она ехала в режиме автопилота.

При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что на данный момент расследование инцидента не завершено.

В 2020 году генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о запуске «полноценного» автопилота на электроавтомобилях компании.