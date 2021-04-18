Пятеро погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону оказались подростками

Стали известны подробности о смертельной аварии в Новочеркасске Ростовской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.

Все шесть человек, которые находились в машине в момент ДТП, оказались несовершеннолетними 13-15 лет.

Отмечается, что водитель погиб на месте, единственный выживший пассажир находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту ДТП областная прокуратура организовала проверку.

Авария произошла в районе 4.30 мск. Автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Транспортным средством управлял подросток 2007 года рождения.