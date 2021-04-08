Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Артемова вышла из комы

Мария Артемова, которая пострадала в массовой аварии в Москве с участием блогера Эдварда Била, вышла из комы. Об этом рассказал адвокат Андрей Князев. пишет ТАСС.

«Артемова покинула реанимацию, она переведена в палату, где ее продолжают лечить. Связано это с тем, что она вышла из комы», — сказал адвокат.

Кроме того, Князев высказался о словах блогера, который заявлял, что продаст все машины, чтобы выплатить компенсацию Артемовой. По словам адвоката, это личное дело блогера, источник дохода не интересует пострадавшую сторону.

«Мы ведем переговоры с его представителями о получении компенсации», — сказал правозащитник.

Князев уточнил, что размер компенсации будет зависеть от суммы, которая будет потрачена на лечение и реабилитацию женщины.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.

Изначально Бил отрицал, что находился за рулем автомобиля. В его отношении было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови. Суд запретил ему покидать жилье, пользоваться интернетом и садиться за руль в качестве меры пресечения.