Двое детей серьезно пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

В Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ТАСС.

Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова отметила, что в результате произошедшего пострадали шесть человек, среди которых два ребенка.

По ее словам, несовершеннолетние в тяжелом состоянии были доставлены в больницу на Красном проспекте для оказания медицинской помощи.

Большакова добавила, что из взрослых пострадавших в тяжелом состоянии находится одна женщина, а остальные — в среднем состоянии.

Ранее под Рязанью в результате опрокидывания автобуса пострадали 18 человек.