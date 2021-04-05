В России тестируют новый способ заставить водителей снижать скорость

В России тестируют динамические дорожные знаки, которые заставят водителей снижать скорость на магистралях при сложных дорожных условиях, сообщает издание РБК.

Информация о допустимой скорости на динамических знаках будет изменяться в зависимости от погодных условий, поясняет издание. Так, при хорошей погоде на магистралях будет разрешено движение со скоростью 110 км/ч, а при ухудшении видимости ограничение смогут снизить до 90 км/ч. Выполнение требований, указанных на знаке, будет обязательным.

Фиксировать нарушения планируют с помощью трех камер, две из которых будут отслеживать момент приближения транспортного средства к информационному табло: камеры сфотографируют автомобиль и зафиксируют ее скорость, при этом на снимок попадет и значение допустимой скорости, указанное на знаке. Еще одна камера будет расположена через 30-50 метров от табло и зафиксирует нарушение установленного ограничения.

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения.