На Эдварда Била завели уголовное дело
На виновника крупного ДТП на Садовом кольце блогера Эдварда Била завели уголовное дело по нарушению ПДД, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МВД России.
«По факту дорожно-транспортного происшествия Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — заявлено в сообщении.
Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.
Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.
Ранее Эдвард Бил совершил 566 нарушений правил дорожного движения.