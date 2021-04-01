Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве вечером 1 апреля достигли 9 из 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение транспорта также осложняется непогодой, в городе идет дождь. Машины почти не двигаются по всему Садовому кольцу, бульварам и на Третьем транспортном кольце.

Движение затруднено на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспектах Мира и Академика Сахарова, Волоколамском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Также пробки наблюдаются на юго-востоке и северо-западе МКАД.

Ранее сообщалось, что в Москве изменят тарифы на платную парковку.