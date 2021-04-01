Блогера Эдварда Била доставили в следственный отдел

Блогер Эдвард Бил, чей автомобиль попал в крупное ДТП на Садовом кольце, доставлен в следственный отдел УВД по Центральному административному округу Москвы, сообщает telegram-канал Mash.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.

Ранее пострадавшая в ДТП на Садовом кольце обвинила в произошедшем блогера Эдварда Била.