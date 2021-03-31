Совет Федерации одобрил закон о «гаражной амнистии»
Милан Зарафи
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Совет Федерации одобрил закон о «гаражной амнистии», передает РИА «Новости».
Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
«Гаражная амнистия» будет действовать в течение пяти лет до 2026 года. В рамках этого периода владельцы гаражных боксов смогут стать собственниками объектов в упрощенном порядке.
Отмечается, что действие закона распространяется на гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 года, когда в силу вступил Градостроительный кодекс. При этом уточняется, что объект должен относиться к государственной или муниципальной собственности.
Владельцам необходимо будет написать соответствующее заявление для оформления прав на гараж. После этого гражданин получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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