Совет Федерации одобрил закон о «гаражной амнистии», передает РИА «Новости».

Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

«Гаражная амнистия» будет действовать в течение пяти лет до 2026 года. В рамках этого периода владельцы гаражных боксов смогут стать собственниками объектов в упрощенном порядке.

Отмечается, что действие закона распространяется на гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 года, когда в силу вступил Градостроительный кодекс. При этом уточняется, что объект должен относиться к государственной или муниципальной собственности.

Владельцам необходимо будет написать соответствующее заявление для оформления прав на гараж. После этого гражданин получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).