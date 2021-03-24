Задержан предполагаемый виновник резонансного ДТП на севере Москвы

Сотрудники полиции задержали мужчину, который мог быть виновником резонансного ДТП на Пулковской улице в Москве, произошедшего накануне, 23 марта. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что на севере Москвы, на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, водитель Mercedes сбил двух женщин, после чего оставил машину и скрылся с места преступления. Пострадавших госпитализировали, в дальнейшем они скончались.

«Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице», — уточнила Волк.

Других подробностей не приводится.

8 марта на севере Москвы, на Дубнинской улице, произошло другое дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями.