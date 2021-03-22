В Вологодской области три человека погибли в ДТП с грузовиком ФСИН

Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с легковым автомобилем в Череповецком районе Вологодской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что еще семь человек пострадали. Инцидент произошел на федеральной автодороге А-114 «Вологда — Новая Ладога» в понедельник, 22 марта.

Согласно информации собеседника агентства, пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Приморском крае в результате ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. Авария случилась в районе 16 км автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный. Погиб водитель Subaru Forester, а также 43-летний пассажир транспортного средства. Оба скончались на месте от полученных травм.