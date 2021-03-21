Эксперт прокомментировал изменение правил купли-продажи автомобилей с пробегом

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», оценил известие о том, что в России изменятся правила покупки и продажи подержанных автомобилей. Об этом сообщает RT.

Он считает, что такая мера правильная.

«Автомобилисты должны понимать, что это лишь заключение договора, а не весь процесс купли-продажи. Все равно, когда вы покупаете автомобиль, вам хочется посмотреть на него, в каком он состоянии. Кроме того, покупателю все равно придется ехать в ГИБДД, поскольку ГИБДД не отменяет (во всяком случае пока) площадку, машину нужно предоставить на осмотр, СТС вы тоже получите в ГИБДД», — сказал Кадаков.

По его словам, плюс этой системы заключается в том, что продавец имеет электронно зафиксированный факт того, что он продал машину.

«Если новый владелец по истечении положенных десяти дней не поставит машину на учет, то в будущем, возможно, проще будет доказать, что машина продана и что все штрафы, которые автоматически приходят с камеры, должны быть переведены на нового фактического владельца. Кроме того, возможно, будет проще доказать в налоговой, что машина уже вам не принадлежит с такого-то числа и все налоговые отчисления должны быть оформлены на нового владельца», — объяснил Кадаков.

Эксперт также рассказал, что с удаленным оформлением договоров теоретически возможны какие-то махинации. В связи с Кадаков порекомендовал автовладельцам не обмениваться со сторонними лицами всеми своими электронным данными.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России поменяется порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом.