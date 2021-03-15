Судмедэксперту вынесли приговор по делу о гибели «пьяного» мальчика

Суд в Кировской области вынес приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который назвал причиной смерти погибшего в ДТП шестилетнего ребенка алкогольное опьянение. Об этом сообщает СК РФ.

Мужчина признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Суд назначил Насонову наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов зарплаты в доход государства.

На данный момент, приговор не вступил в силу.

В июле 2019 года в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу.

Тогда экспертиза, проведенная Насоновым, показала наличие спирта в крови погибшего ребенка. По версии следствия, образец крови мальчика мог быть испорчен из-за халатности судмедэксперта, так как хранился в ненадлежащих условиях. Против Насонова было возбуждено уголовное дело.